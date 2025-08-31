Российская армия потеряла в Украине более 290 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российская армия потеряла в Украине более 290 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Больше всего потерь врагу было нанесено в Донецкой области, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Детали

Всего по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач. На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия - сообщил Зеленский, рассказывая о результатах заседания Ставки.

Глава государства добавил, что во время заседания была проанализирована ситуация на других направлениях фронта. Силы обороны, по его словам, делают все необходимое для защиты государства.

Подробно проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Также ситуацию в приграничье Сумщины и на Харьковщине. Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки - сообщил Зеленский.

Дополнение

Реестр наследственных дел РФ свидетельствует о гибели 220 тысяч российских военных в Украине до августа 2025 года. Темпы потерь возросли, особенно в 2024 году, когда суды начали признавать пропавших без вести погибшими.

Украинский Генштаб назвал ложью доклад Герасимова об итогах весенне-летней кампании 2025 года. Российские войска не получили полного контроля над ни одним крупным городом, потеряв значительное количество солдат и техники, - подчеркнули в украинском ведомстве.