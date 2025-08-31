російська армія втратила в Україні понад 290 тисяч військових вбитими і важкопораненими - Зеленський

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 18672 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 47373 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 71901 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 87606 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 104424 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251537 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110017 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84911 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98978 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 318736 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
36%
746мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 12828 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 11469 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 5202 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 8076 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 11356 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 3774 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 8942 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 94410 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 223726 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 226353 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 318736 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 267601 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106373 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239250 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 262667 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 259848 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239968 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

російська армія втратила в Україні понад 290 тисяч військових вбитими і важкопораненими - Зеленський

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 290 тисяч втрат російської армії в Україні за вісім місяців поточного року. Найбільших втрат ворог зазнав на Донеччині, не реалізувавши стратегічних завдань.

російська армія втратила в Україні понад 290 тисяч військових вбитими і важкопораненими - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія втратила в Україні понад 290 тисяч військових вбитими та важкопораненими. Найбільше втрат ворогу було завдано на Донеччині, пише УНН з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Деталі

Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи

- повідомив Зеленський, розповідаючи про результати засідання Ставки.

Глава держави додав, що під час засідання була проаналізована ситуація на інших напрямках фронту. Сили оборони, за його словами, роблять все необхідне для захисту держави.

Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки

 - повідомив Зеленський.

Доповнення

Реєстр спадкових справ рф свідчить про загибель 220 тисяч російських військових в Україні до серпня 2025 року. Темпи втрат зросли, особливо у 2024 році, коли суди почали визнавати зниклих безвісти загиблими.

Український Генштаб назвав брехнею доповідь герасимова про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року. російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом, втративши значну кількість солдатів та техніки, - наголосили в українському відомстві.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Державний кордон України
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна