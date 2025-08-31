російська армія втратила в Україні понад 290 тисяч військових вбитими і важкопораненими - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 290 тисяч втрат російської армії в Україні за вісім місяців поточного року. Найбільших втрат ворог зазнав на Донеччині, не реалізувавши стратегічних завдань.
Деталі
Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи
Глава держави додав, що під час засідання була проаналізована ситуація на інших напрямках фронту. Сили оборони, за його словами, роблять все необхідне для захисту держави.
Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку й наміри окупанта. Також ситуацію у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки
Доповнення
Реєстр спадкових справ рф свідчить про загибель 220 тисяч російських військових в Україні до серпня 2025 року. Темпи втрат зросли, особливо у 2024 році, коли суди почали визнавати зниклих безвісти загиблими.
Український Генштаб назвав брехнею доповідь герасимова про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року. російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом, втративши значну кількість солдатів та техніки, - наголосили в українському відомстві.