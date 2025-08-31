Черговий зразок пихи: окупанти за підсумками останньої кампанії не здобули повний контроль над жодним великим містом

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 17837 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 45334 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 70386 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 86037 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 103094 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251025 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109500 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84770 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98832 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 317804 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
38%
746мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 11863 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 9296 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 10565 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 3548 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 6200 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 10362 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 6974 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 93432 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 222578 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 225441 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 317801 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 266776 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 105944 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 238779 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 262221 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 259412 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239570 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Черговий зразок пихи: окупанти за підсумками останньої кампанії не здобули повний контроль над жодним великим містом

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Український Генштаб назвав брехнею доповідь герасимова про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року. російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом, втративши значну кількість солдатів та техніки, - наголосили в українському відомстві.

Черговий зразок пихи: окупанти за підсумками останньої кампанії не здобули повний контроль над жодним великим містом

Доповідь начальника генштабу зс рф про підсумки весняно-літньої наступальної кампанії поточного року - це видати бажане за дійсне. В українському Генштабі заявили, що в основі доповіді валерія герасимова - відверта брехня. Передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на доповідь валерія герасимова, начальника генштабу зс рф щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року". 

 30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника генштабу зс рф щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року". В його основі – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня.

- ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

В українському відомстві наголосили, що через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим.

Попри заяви герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. 

 - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У відповіді також підкреслюється, що з початку 2025 року "в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими".

Також було знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо

Станом на ранок 31 серпня зафіксовано 182 боєзіткнення на російсько-українському фронті. Протягом доби ворог завдав 1 ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, 2 ракетних та 79 авіаційних ударів

Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31.08.25, 07:31 • 3438 переглядiв

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Фейкові новини
Державний кордон України
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України