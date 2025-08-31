Черговий зразок пихи: окупанти за підсумками останньої кампанії не здобули повний контроль над жодним великим містом
Київ • УНН
Український Генштаб назвав брехнею доповідь герасимова про підсумки весняно-літньої кампанії 2025 року. російські війська не здобули повного контролю над жодним великим містом, втративши значну кількість солдатів та техніки, - наголосили в українському відомстві.
Доповідь начальника генштабу зс рф про підсумки весняно-літньої наступальної кампанії поточного року - це видати бажане за дійсне. В українському Генштабі заявили, що в основі доповіді валерія герасимова - відверта брехня. Передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Деталі
Генеральний штаб ЗСУ відреагував на доповідь валерія герасимова, начальника генштабу зс рф щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року".
30 серпня російська пропаганда поширила звіт начальника генштабу зс рф щодо "підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року". В його основі – спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня.
В українському відомстві наголосили, що через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова "сезонна" наступальна кампанія закінчилася практично нічим.
Попри заяви герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.
У відповіді також підкреслюється, що з початку 2025 року "в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими".
Також було знищено та пошкоджено 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо
Станом на ранок 31 серпня зафіксовано 182 боєзіткнення на російсько-українському фронті. Протягом доби ворог завдав 1 ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, 2 ракетних та 79 авіаційних ударів
