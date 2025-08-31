$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Публікації
Ексклюзиви
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За минулу добу, 30 серпня, російська армія втратила в Україні 810 військових, 2 танки та 27 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 становлять 1082140 осіб ліквідовано.

Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб

За минулу добу, 30 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 6 танків та 47 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1082140 (+810) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11151 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23212 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 32199 (+27)
          • РСЗВ ‒ 1476 (0)
            • засоби ППО ‒ 1213 (0) 
              • літаків ‒ 422 (0) 
                • гелікоптерів ‒ 340 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55062 (+371) 
                    • крилаті ракети ‒ 3664 (+38) 
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0) 
                        • підводні човни ‒ 1 (0) 
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60305 (+83) 
                            • спеціальна техніка ‒ 3952 (0) 

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Російські війська активізували атаки з лівого флангу Сіверська, використовуючи бронетехніку та FPV-дрони для тиску на українську оборону. Але попри спроби штурмів, російські війська зазнають втрат у бронетехніці та живій силі.

                              кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW31.08.25, 06:29 • 964 перегляди

                              Вероніка Марченко

