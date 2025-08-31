Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу, 30 серпня, російська армія втратила в Україні 810 військових, 2 танки та 27 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 становлять 1082140 осіб ліквідовано.
За минулу добу, 30 серпня російська армія втратила в Україні 850 своїх військових, 6 танків та 47 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1082140 (+810) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11151 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23212 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32199 (+27)
- РСЗВ ‒ 1476 (0)
- засоби ППО ‒ 1213 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 55062 (+371)
- крилаті ракети ‒ 3664 (+38)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60305 (+83)
- спеціальна техніка ‒ 3952 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Російські війська активізували атаки з лівого флангу Сіверська, використовуючи бронетехніку та FPV-дрони для тиску на українську оборону. Але попри спроби штурмів, російські війська зазнають втрат у бронетехніці та живій силі.
кремль перебільшує успіхи армії росії на фронті, щоб вплинути на Захід - аналіз ISW31.08.25, 06:29 • 964 перегляди