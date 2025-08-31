Армия рф потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла в Украине 810 военных, 2 танка и 27 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 составляют 1082140 человек ликвидировано.
За минувшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 6 танков и 47 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1082140 (+810) человек ликвидировано
- танков ‒ 11151 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23212 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 32199 (+27)
- РСЗО ‒ 1476 (0)
- средства ПВО ‒ 1213 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55062 (+371)
- крылатые ракеты ‒ 3664 (+38)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60305 (+83)
- специальная техника ‒ 3952 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Российские войска активизировали атаки с левого фланга Северска, используя бронетехнику и FPV-дроны для давления на украинскую оборону. Но несмотря на попытки штурмов, российские войска несут потери в бронетехнике и живой силе.
