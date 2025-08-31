Армия рф потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters30 августа, 18:51
Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой областиVideo30 августа, 19:29
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии30 августа, 21:25
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев23:20
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto00:56
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Индия
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Армия рф потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 10 просмотра

За минувшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла в Украине 810 военных, 2 танка и 27 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 составляют 1082140 человек ликвидировано.

Армия рф потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб

За минувшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла в Украине 850 своих военнослужащих, 6 танков и 47 артиллерийских систем. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1082140 (+810) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11151 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23212 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 32199 (+27)
          • РСЗО ‒ 1476 (0)
            • средства ПВО ‒ 1213 (0) 
              • самолетов ‒ 422 (0) 
                • вертолетов ‒ 340 (0) 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55062 (+371) 
                    • крылатые ракеты ‒ 3664 (+38) 
                      • корабли / катера ‒ 28 (0) 
                        • подводные лодки ‒ 1 (0) 
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60305 (+83) 
                            • специальная техника ‒ 3952 (0) 

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Российские войска активизировали атаки с левого фланга Северска, используя бронетехнику и FPV-дроны для давления на украинскую оборону. Но несмотря на попытки штурмов, российские войска несут потери в бронетехнике и живой силе.

                              Кремль преувеличивает успехи российской армии на фронте, чтобы повлиять на Запад - анализ ISW31.08.25, 06:29

                              Вероника Марченко

