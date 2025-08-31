Армия рф потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб

Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters

Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters

Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters

Чистая прибыль «Роснефти» упала на 68% из-за низких цен на нефть – Reuters 30 августа, 18:51 • 3584 просмотра

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии

В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии 30 августа, 21:25 • 3822 просмотра

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев

Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев 23:20 • 3132 просмотра