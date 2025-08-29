$41.260.06
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Російські війська активізують атаки на Сіверському напрямку - речник Запорожець

Київ • УНН

Російські війська посилили атаки на Сіверському напрямку, використовуючи бронетехніку та FPV-дрони для тиску на українську оборону. Противник намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ та знищити їх у глибині.

Російські війська активізують атаки на Сіверському напрямку - речник Запорожець

Російські війська активізували атаки з лівого флангу Сіверська, використовуючи бронетехніку та FPV-дрони для тиску на українську оборону. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, пише УНН.

Деталі

За його словами, противник намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ, аби ускладнити оборону населених пунктів, зокрема Серебрянки.

Ворог здійснює атаки за допомогою FPV по наших логістичних шляхах… Також збільшилась кількість артилерійських обстрілів, і це вже не тільки передній край, а й удари по тилу з метою знищення логістики в глибині

– зазначив він.

Запорожець підкреслив, що попри спроби штурмів, російські війська зазнають втрат у бронетехніці та живій силі. На південній ділянці ситуація залишається контрольованою: 

Ті бригади, які виконують свої оборонні дії, наразі не дають противнику можливості просуватися вперед

– заявив речник.

Таким чином, головні зусилля ворога зосереджені на північному напрямку, тоді як українські оборонці тримають позиції та продовжують завдавати втрат російським силам.

В цілому загострюється ситуація на Сіверському напрямку. Ворог, отримавши гідну відсіч під час великого штурму не полишає спроб виконати, в першу чергу політичну місію, закріпитися на околицях міста Сіверськ. 28 числа знову маємо знищених окупантів

– підкреслив Заорожець.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. Покровський та Лиманський напрямки лідирують за кількістю атак ворога.

Степан Гафтко

