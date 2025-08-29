Російські війська активізують атаки на Сіверському напрямку - речник Запорожець

Російські війська активізували атаки з лівого флангу Сіверська, використовуючи бронетехніку та FPV-дрони для тиску на українську оборону. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, пише УНН.

За його словами, противник намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ, аби ускладнити оборону населених пунктів, зокрема Серебрянки.

Ворог здійснює атаки за допомогою FPV по наших логістичних шляхах… Також збільшилась кількість артилерійських обстрілів, і це вже не тільки передній край, а й удари по тилу з метою знищення логістики в глибині

Запорожець підкреслив, що попри спроби штурмів, російські війська зазнають втрат у бронетехніці та живій силі. На південній ділянці ситуація залишається контрольованою:

Ті бригади, які виконують свої оборонні дії, наразі не дають противнику можливості просуватися вперед

Таким чином, головні зусилля ворога зосереджені на північному напрямку, тоді як українські оборонці тримають позиції та продовжують завдавати втрат російським силам.

В цілому загострюється ситуація на Сіверському напрямку. Ворог, отримавши гідну відсіч під час великого штурму не полишає спроб виконати, в першу чергу політичну місію, закріпитися на околицях міста Сіверськ. 28 числа знову маємо знищених окупантів