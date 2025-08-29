Российские войска активизируют атаки на Северском направлении - спикер Запорожец

$41.260.06
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Украинские удары по НПЗ России вызовут дефицит бензина и макроэкономическую нестабильность - ISW
29 августа, 02:23
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
29 августа, 03:05
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
29 августа, 04:11
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией
29 августа, 04:31
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы
11:34
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
29 августа, 05:00
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo
28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
Российские войска активизируют атаки на Северском направлении - спикер Запорожец

Киев • УНН

Киев • УНН

 12 просмотра

Российские войска усилили атаки на Северском направлении, используя бронетехнику и FPV-дроны для давления на украинскую оборону. Противник пытается перерезать логистические пути ВСУ и уничтожить их в глубине.

Российские войска активизируют атаки на Северском направлении - спикер Запорожец

Российские войска активизировали атаки с левого фланга Северска, используя бронетехнику и FPV-дроны для давления на украинскую оборону. Об этом сообщил представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, пишет УНН.

Детали

По его словам, противник пытается перерезать логистические пути ВСУ, чтобы усложнить оборону населенных пунктов, в частности Серебрянки.

Враг осуществляет атаки с помощью FPV по нашим логистическим путям… Также увеличилось количество артиллерийских обстрелов, и это уже не только передний край, но и удары по тылу с целью уничтожения логистики в глубине

– отметил он.

Запорожец подчеркнул, что несмотря на попытки штурмов, российские войска несут потери в бронетехнике и живой силе. На южном участке ситуация остается контролируемой: 

Те бригады, которые выполняют свои оборонительные действия, пока не дают противнику возможности продвигаться вперед

– заявил спикер.

Таким образом, главные усилия врага сосредоточены на северном направлении, тогда как украинские защитники держат позиции и продолжают наносить потери российским силам.

В целом обостряется ситуация на Северском направлении. Враг, получив достойный отпор во время большого штурма, не оставляет попыток выполнить, в первую очередь политическую миссию, закрепиться на окраинах города Северск. 28 числа снова имеем уничтоженных оккупантов

– подчеркнул Запорожец.

Напомним

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение. Покровское и Лиманское направления лидируют по количеству атак врага.

Степан Гафтко

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Северск