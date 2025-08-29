Российские войска активизируют атаки на Северском направлении - спикер Запорожец

Российские войска активизировали атаки с левого фланга Северска, используя бронетехнику и FPV-дроны для давления на украинскую оборону. Об этом сообщил представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, пишет УНН.

По его словам, противник пытается перерезать логистические пути ВСУ, чтобы усложнить оборону населенных пунктов, в частности Серебрянки.

Враг осуществляет атаки с помощью FPV по нашим логистическим путям… Также увеличилось количество артиллерийских обстрелов, и это уже не только передний край, но и удары по тылу с целью уничтожения логистики в глубине

Запорожец подчеркнул, что несмотря на попытки штурмов, российские войска несут потери в бронетехнике и живой силе. На южном участке ситуация остается контролируемой:

Те бригады, которые выполняют свои оборонительные действия, пока не дают противнику возможности продвигаться вперед

Таким образом, главные усилия врага сосредоточены на северном направлении, тогда как украинские защитники держат позиции и продолжают наносить потери российским силам.

В целом обостряется ситуация на Северском направлении. Враг, получив достойный отпор во время большого штурма, не оставляет попыток выполнить, в первую очередь политическую миссию, закрепиться на окраинах города Северск. 28 числа снова имеем уничтоженных оккупантов