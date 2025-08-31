Очередной образец высокомерия: оккупанты по итогам последней кампании не получили полного контроля ни над одним крупным городом

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 18079 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 45935 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 70850 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 86508 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 103493 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251177 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109634 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84796 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98855 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 318082 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 12165 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 9974 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 10862 просмотра
Бразилия созывает саммит БРИКС из-за «торговых угроз» со стороны США31 августа, 01:43 • 4010 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 6800 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 10687 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 7588 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 93735 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 222926 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 225742 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 318084 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 267039 просмотра
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Китай
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 106103 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 238942 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 262365 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 259547 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239699 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Очередной образец высокомерия: оккупанты по итогам последней кампании не получили полного контроля ни над одним крупным городом

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Украинский Генштаб назвал ложью доклад Герасимова об итогах весенне-летней кампании 2025 года. Российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом, потеряв значительное количество солдат и техники, - подчеркнули в украинском ведомстве.

Очередной образец высокомерия: оккупанты по итогам последней кампании не получили полного контроля ни над одним крупным городом

Доклад начальника генштаба вс рф об итогах весенне-летней наступательной кампании текущего года — это выдать желаемое за действительное. В украинском Генштабе заявили, что в основе доклада валерия герасимова — откровенная ложь. Передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Генеральный штаб ВСУ отреагировал на доклад валерия герасимова, начальника генштаба вс рф относительно "итогов весенне-летней кампании 2025 года". 

 30 августа российская пропаганда распространила отчет начальника генштаба вс рф относительно "итогов весенне-летней кампании 2025 года". В его основе – попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь.

- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В украинском ведомстве подчеркнули, что спустя три с половиной года полномасштабной агрессии кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем.

Несмотря на заявления герасимова, российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом. 

 - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ответе также подчеркивается, что с начала 2025 года "в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными".

Также было уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.

Напомним

По состоянию на утро 31 августа зафиксировано 182 боестолкновения на российско-украинском фронте. В течение суток враг нанес 1 ракетно-авиационный удар 48 ракетами, 2 ракетных и 79 авиационных ударов

Армия РФ потеряла 810 военных и 27 артсистем: потери врага за сутки - Генштаб31.08.25, 07:31 • 3502 просмотра

Игорь Тележников

