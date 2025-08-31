Очередной образец высокомерия: оккупанты по итогам последней кампании не получили полного контроля ни над одним крупным городом
Киев • УНН
Украинский Генштаб назвал ложью доклад Герасимова об итогах весенне-летней кампании 2025 года. Российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом, потеряв значительное количество солдат и техники, - подчеркнули в украинском ведомстве.
Доклад начальника генштаба вс рф об итогах весенне-летней наступательной кампании текущего года — это выдать желаемое за действительное. В украинском Генштабе заявили, что в основе доклада валерия герасимова — откровенная ложь. Передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Генеральный штаб ВСУ отреагировал на доклад валерия герасимова, начальника генштаба вс рф относительно "итогов весенне-летней кампании 2025 года".
30 августа российская пропаганда распространила отчет начальника генштаба вс рф относительно "итогов весенне-летней кампании 2025 года". В его основе – попытки выдать желаемое за действительное и откровенная ложь.
В украинском ведомстве подчеркнули, что спустя три с половиной года полномасштабной агрессии кремля его очередная "сезонная" наступательная кампания закончилась практически ничем.
Несмотря на заявления герасимова, российские войска не получили полный контроль ни над одним крупным городом.
В ответе также подчеркивается, что с начала 2025 года "в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными".
Также было уничтожено и повреждено 2174 боевые бронированные машины, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 реактивных систем залпового огня.
Напомним
По состоянию на утро 31 августа зафиксировано 182 боестолкновения на российско-украинском фронте. В течение суток враг нанес 1 ракетно-авиационный удар 48 ракетами, 2 ракетных и 79 авиационных ударов
