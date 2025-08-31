$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір

30 серпня, 13:59
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений

Ексклюзив

30 серпня, 13:06
Ексклюзив
30 серпня, 13:06
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане авто

30 серпня, 11:04
30 серпня, 11:04
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія Парубія

Ексклюзив

30 серпня, 10:36
Ексклюзив
30 серпня, 10:36
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз

Ексклюзив

30 серпня, 09:58
Ексклюзив
30 серпня, 09:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі

30 серпня, 09:24
30 серпня, 09:24
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція

Ексклюзив

30 серпня, 09:15
Ексклюзив
30 серпня, 09:15
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній

29 серпня, 12:28
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
182 боєзіткнення на фронті за добу: ЗСУ стримують наступ, ворог зазнає втрат - Генштаб

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Станом на ранок 31 серпня зафіксовано 182 боєзіткнення на російсько-українському фронті. Протягом доби ворог завдав 1 ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, 2 ракетних та 79 авіаційних ударів.

182 боєзіткнення на фронті за добу: ЗСУ стримують наступ, ворог зазнає втрат - Генштаб

Станом на ранок 31 серпня на російсько-українському фронті зафіксовано 182 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Про це інформує УНН з посиланням на зведення Генштабу Збройних Сил України від 08:00 31.08.2025.

Деталі

Згідно з оперативною інфромацією станом на 08:00, протягом минулої доби на фронті відбулося 182 боєзіткнення.

Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили п'ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували пʼять разів та намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

За минулу добу, 30 серпня, російська армія втратила в Україні 810 військових, 2 танки та 27 артилерійських систем. 

Вероніка Марченко

