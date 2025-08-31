Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рф

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11501 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 30763 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 60246 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 75511 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 94299 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247484 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105995 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83838 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97947 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311869 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
55%
747мм
Популярнi новини
Розглядаються різні версії, у тому числі і російський слід: прокуратура про вбивство Парубія 30 серпня, 15:00 • 3974 перегляди
Вбивство ексголови ВР Парубія: поліція розслідує витік відео з місця злочину у TelegramVideo30 серпня, 15:06 • 6956 перегляди
Вбивство нардепа Парубія: стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї30 серпня, 15:19 • 6730 перегляди
Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський30 серпня, 15:32 • 4402 перегляди
Генсека Ради Європи госпіталізували 30 серпня, 18:01 • 3438 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 914 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 87063 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 215455 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 219407 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 311869 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 261720 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Володимир Гройсман
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 103378 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 236036 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 259586 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 256847 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 237206 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рф

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Протягом 29-30 серпня Сили безпілотних систем знищили 636 цілей агресора. Серед уражених об'єктів — особовий склад, автомобілі, артилерія та безпілотники.

Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рф

Упродовж доби 29-30 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем знищили 636 різних цілей країни-агресора. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу СБС.

Деталі

Зокрема, серед уражених цілей противника:

  • 146 одиниць особового складу, з яких 70 – ліквідовано;
    • 20 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
      • 10 артилерійських систем, 2 танки та 3 одиниці бронетехніки.

        Окрім цього, знищено 96 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 9 точок вильоту операторів БпЛА.

        Всього протягом серпня (01–30.08) знищено/уражено 22046 цілей, з яких 5132 – особовий склад росії.

        Нагадаємо

        В ніч на 30 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 537 дронів та 45 ракет. Сили ППО знешкодили 510 безпілотників та 38 ракет.

        росія побила рекорд ударів дронів по Україні: у липні запустила понад 6,2 тисячі безпілотників13.08.25, 14:54 • 4031 перегляд

        Віта Зеленецька

        Війна в Україні
        Україна