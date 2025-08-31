Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рф
Київ • УНН
Протягом 29-30 серпня Сили безпілотних систем знищили 636 цілей агресора. Серед уражених об'єктів — особовий склад, автомобілі, артилерія та безпілотники.
Упродовж доби 29-30 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем знищили 636 різних цілей країни-агресора. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу СБС.
Деталі
Зокрема, серед уражених цілей противника:
- 146 одиниць особового складу, з яких 70 – ліквідовано;
- 20 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
- 10 артилерійських систем, 2 танки та 3 одиниці бронетехніки.
Окрім цього, знищено 96 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 9 точок вильоту операторів БпЛА.
Всього протягом серпня (01–30.08) знищено/уражено 22046 цілей, з яких 5132 – особовий склад росії.
Нагадаємо
В ніч на 30 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 537 дронів та 45 ракет. Сили ППО знешкодили 510 безпілотників та 38 ракет.
