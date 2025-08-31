$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

В течение 29-30 августа Силы беспилотных систем уничтожили 636 целей агрессора. Среди пораженных объектов — личный состав, автомобили, артиллерия и беспилотники.

В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФ

В течение суток 29-30 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем уничтожили 636 различных целей страны-агрессора. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу СБС.

Подробности

В частности, среди пораженных целей противника:

  • 146 единиц личного состава, из которых 70 – ликвидировано;
    • 20 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;
      • 10 артиллерийских систем, 2 танка и 3 единицы бронетехники.

        Кроме этого, уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 9 точек вылета операторов БпЛА.

        Всего в течение августа (01–30.08) уничтожено/поражено 22046 целей, из которых 5132 – личный состав россии.

        Напомним

        В ночь на 30 августа россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 537 дронов и 45 ракет. Силы ПВО обезвредили 510 беспилотников и 38 ракет.

        Вита Зеленецкая

