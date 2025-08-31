В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФ
Киев • УНН
В течение 29-30 августа Силы беспилотных систем уничтожили 636 целей агрессора. Среди пораженных объектов — личный состав, автомобили, артиллерия и беспилотники.
В течение суток 29-30 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем уничтожили 636 различных целей страны-агрессора. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу СБС.
Подробности
В частности, среди пораженных целей противника:
- 146 единиц личного состава, из которых 70 – ликвидировано;
- 20 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;
- 10 артиллерийских систем, 2 танка и 3 единицы бронетехники.
Кроме этого, уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 9 точек вылета операторов БпЛА.
Всего в течение августа (01–30.08) уничтожено/поражено 22046 целей, из которых 5132 – личный состав россии.
Напомним
В ночь на 30 августа россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 537 дронов и 45 ракет. Силы ПВО обезвредили 510 беспилотников и 38 ракет.
россия побила рекорд ударов дронов по Украине: в июле запустила более 6,2 тысячи беспилотников13.08.25, 14:54 • 4031 просмотр