Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 14457 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 37965 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 65317 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 80701 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 98702 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 249223 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 107648 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84278 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98360 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 314725 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
182 боестолкновения на фронте за сутки: ВСУ сдерживают наступление, враг несет потери - Генштаб

Киев • УНН

 • 16 просмотра

По состоянию на утро 31 августа зафиксировано 182 боестолкновения на российско-украинском фронте. В течение суток враг нанес 1 ракетно-авиационный удар 48 ракетами, 2 ракетных и 79 авиационных ударов.

182 боестолкновения на фронте за сутки: ВСУ сдерживают наступление, враг несет потери - Генштаб

По состоянию на утро 31 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 182 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Об этом информирует УНН со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины от 08:00 31.08.2025.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, в течение минувших суток на фронте произошло 182 боестолкновения.

Вчера противник нанес один массированный ракетно-авиационный удар 48 ракетами, два ракетных и 79 авиационных ударов, применив 3 ракеты и сбросив 161 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4475 обстрелов, в том числе 51 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5563 дрона-камикадзе

- говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 43 управляемые авиационные бомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе 2 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили одиннадцать атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, Грековка, Карповка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Шандриголово, Дроновка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Ступочек и в сторону Подольского.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Катериновка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Зверово, Родинское, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в сторону населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Александроград, Малеевка, Шевченко, Зеленое Поле, Филиа, Ялта, в сторону населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали пять раз и пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла в Украине 810 военных, 2 танка и 27 артиллерийских систем. 

В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФ31.08.25, 03:56 • 4836 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина