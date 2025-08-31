182 боестолкновения на фронте за сутки: ВСУ сдерживают наступление, враг несет потери - Генштаб

По состоянию на утро 31 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 182 боестолкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Об этом информирует УНН со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины от 08:00 31.08.2025.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, в течение минувших суток на фронте произошло 182 боестолкновения.

Вчера противник нанес один массированный ракетно-авиационный удар 48 ракетами, два ракетных и 79 авиационных ударов, применив 3 ракеты и сбросив 161 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4475 обстрелов, в том числе 51 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5563 дрона-камикадзе - говорится в сообщении.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 43 управляемые авиационные бомбы и совершил 194 артиллерийских обстрела, в том числе 2 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили одиннадцать атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, Грековка, Карповка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Шандриголово, Дроновка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Ступочек и в сторону Подольского.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Катериновка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили пятьдесят штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Зверово, Родинское, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в сторону населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Александроград, Малеевка, Шевченко, Зеленое Поле, Филиа, Ялта, в сторону населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали пять раз и пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки, 30 августа, российская армия потеряла в Украине 810 военных, 2 танка и 27 артиллерийских систем.

В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФ