Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  39209 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  44190 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  72628 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  81136 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  75334 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114276 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114717 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114166 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  107984 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113407 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  445649 просмотра

Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД

Фейковые новости о продаже Одесской и Николаевской областей Франции и Великобритании были развенчаны Украинским центром противодействия дезинформации как российская пропаганда, направленная на дискредитацию украинской власти и сеяние неуверенности.

Война •   •  12313 просмотра
Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД

Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области

Подразделение Воздушного командования "Восток" уничтожило вражескую крылатую ракету, предположительно "Искандер К", в Запорожской области.

Война •   •  11509 просмотра
Вероятно, "Искандер К": украинские военные сбили ракету в Запорожской области

Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны

Президент Зеленский заявил, что не имел возможности обсудить план Трампа по прекращению войны, безпосере с ним, но был бы рад выслушать и поговорить о нем.

Война •   •  12524 просмотра
Не было возможности пообщаться с ним на эту тему: Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны

В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в марте 2024 года в результате российских обстрелов в Украине погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских, что на 20% больше, чем в феврале.

Общество •   •  12140 просмотра
В Украине в марте от обстрелов рф погибли или были ранены по меньшей мере 604 гражданских - ООН

Водители вовремя не вернулись в Украину: еще 24 перевозчиков отключили от системы "Шлях"

24 перевозчика были отключены Укртрансбезопасностью от системы "Шлях" на 3 месяца за систематическое нарушение правил пересечения границы.

Война •   •  12289 просмотра
Водители вовремя не вернулись в Украину: еще 24 перевозчиков отключили от системы "Шлях"

Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована - Зеленский

Ситуация на востоке Украины, где происходят наиболее интенсивные боевые действия - стабилизирована, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  11573 просмотра
Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована - Зеленский

"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и десятки танков

За прошедшую неделю ударные подразделения "Армии беспилотников" уничтожили почти 100 орудий, 86 боевых бронированных машин и другую российскую военную технику на миллионы долларов.

Война •   •  10310 просмотра
"Армия дронов" за неделю ликвидировала почти сотню орудий и десятки танков

Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

Профильный комитет одобрил ко второму чтению законопроект, который позволит урегулировать рынок автотранспортных услуг в Украине в соответствии со стандартами и требованиями ЕС.

Экономика •   •  10897 просмотра
Рада рассматривает проект о рынке автотранспортных услуг, который планируется привести к стандартам ЕС

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

В Департаменте культуры КГГА заявили, что демонтаж Арки Свободы украинского народа (Арки Дружбы народов) не является самым актуальным вопросом в условиях полномасштабной войны, поскольку ресурсы городского бюджета, в первую очередь, направляются на отпор вооруженной агрессии, обеспечение функционирования бюджетной сферы, удовлетворение жизненно важных потребностей жителей, осуществление мероприятий территориальной обороны и защиту общественной безопасности.

Война •   •  39209 просмотра
Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"

Российские войска провели 5 штурмов на Ореховском направлении и один на Херсонщине, потеряв 87 человек личного состава, 70 единиц вооружения и военной техники, в то время как Вооруженные Силы Украины продолжают мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Война •   •  10450 просмотра
Враг пошел на 5 штурмов под Роботиным и Старомайорским и один на левобережье Херсонщины, за сутки понес потери в 87 оккупантов - ОК "Юг"