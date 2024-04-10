Роспропаганда продвигает фейк о "продаже" Одесской и Николаевской областей - ЦПД

В сети начал распространяться очередной фейк российской пропаганды о том, что Франции и Великобритании якобы была продана Одесская и Николаевская области. Фейк развенчали в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Вражеские TG-каналы в очередной раз запустили дезинформационную кампанию о якобы "продаже украинской властью Одесской и Николаевской областей Франции и Великобритании соответственно". ... На самом деле это фейк, который является частью плана по дискредитации украинской власти. Пронаализировав эту "новость", Центр установил, что рашисты распространяли идентичную информацию ранее - в декабре 2022 года. - сообщили в ЦПД.

Детали

Отмечается, что за основу фейкового инфоповода, рашисты взяли фото со страницы народного депутата Украины от 22 декабря 2022 года.

Цель этой кампании роспропаганды - создать иллюзию несамостоятельности Украины и посеять неуверенность украинцев в будущем страны.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что содержание подобных "новостей" необходимо воспринимать критически, обращать внимание на источник распространения и проверять информацию.

В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме