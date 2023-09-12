Россияне продолжают перебрасывать технику и военных на Запорожское направление - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Российские захватчики продолжают перебрасывать технику и военных на Запорожское направление. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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“Через город в направлении Мангуш / Бердянск русня тянет 19 траков с БМП и другой гусеничной техникой, пушечным мясом и грузовиками с БК. Последняя такая большая колонна наблюдалась более месяца назад перед отступлением россиян из Урожайного”, — отметил Андрющенко.
Дополнительно
Ранее УНН писал, что в Мелитополе наблюдают очередное передвижение военной техники врага из Мариуполя и полуострова Крым. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова россияне накапливают дополнительные ресурсы и силы на Запорожском направлении.
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Напомним
Чуть ранее, Петр Андрющенко в своем Телеграм канале опубликовал свежее видео из Мариуполя. Где хорошо видно во что оккупанты превратили город за время войны и своего “хозяйствования” в нем.