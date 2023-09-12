Росіяни продовжують перекидати техніку та військових на Запорізький напрямок — Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські загарбники продовжують перекидати техніку та військових на Запорізький напрямок. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Через місто в напрям Мангуш / Бердянськ русня тягне 19 траків з БМП та іншою гусенічною технікой, гарматним м’ясом та вантажівками з БК. Остання така велика колона спостерігалась понад місяць назад перед відступом росіян з Урожайного”, — зазначив Андрющенко.
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Раніше УНН писав, що у Мелітополі спостерігають чергове пересування військової техніки ворога з Маріуполя та півострова Крим. За даними мера Мелітополя Івана Федорова росіяни накопичують додаткові ресурси та сили на Запорізькому напрямку.
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Нагадаємо
Трохи раніше, Петро Андрющенко у своєму Телеграм каналі опублікував свіже відео з Маріуполя. Де добре видно у що окупанти перетворили місто за час війни та свого “хазяйнування” у ньому.