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Росіяни продовжують перекидати техніку та військових на Запорізький напрямок — Андрющенко

Росіяни продовжують перекидати техніку та військових на Запорізький напрямок — Андрющенко

Київ • УНН

 • 327806 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські загарбники продовжують перекидати техніку та військових на Запорізький напрямок. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

“Через місто в напрям Мангуш / Бердянськ русня тягне 19 траків з БМП та іншою гусенічною технікой, гарматним м’ясом та вантажівками з БК. Остання така велика колона спостерігалась понад місяць назад перед відступом росіян з Урожайного”, — зазначив Андрющенко.

Додатково

Раніше УНН писав, що у Мелітополі спостерігають чергове пересування військової техніки ворога з Маріуполя та півострова Крим. За даними мера Мелітополя Івана Федорова росіяни накопичують додаткові ресурси та сили на Запорізькому напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На узбережжі у Маріуполі знайшли вісім мертвих російських військових від початку вересня

Нагадаємо

Трохи раніше, Петро Андрющенко у своєму Телеграм каналі опублікував свіже відео з Маріуполя. Де добре видно у що окупанти перетворили місто за час війни та свого “хазяйнування” у ньому.

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