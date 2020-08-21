Россия созывает Совбез ООН из-за обращения США по санкциям в отношении Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Россия созывает экстренную встречу Совета безопасности ООН из-за обращения США по санкциям в отношении Ирана. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС, передает УНН.
“В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа”, — заявил Полянский.
Напомним, Совет безопасности ООН 14 августа не поддержал предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. США 20 августа формально запустили процесс восстановления санкций против Ирана, предусмотренных ядерным соглашением 2015 года.
Как сообщал УНН, государственный секретарь США Майк Помпео передал письмо президенту Совета безопасности ООН, в котором сообщил ему о “значительных” нарушениях Ираном ограничений, предусмотренных соглашением. Помпео также пообещал привлечь к ответственности Китай и Россию, если они будут пытаться блокировать повторное введение санкций.