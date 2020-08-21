Россия созывает Совбез ООН из-за обращения США по санкциям в отношении Ирана

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82123 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101714 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126391 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107180 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127142 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101184 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102015 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104039 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101950 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Россия созывает Совбез ООН из-за обращения США по санкциям в отношении Ирана

Россия созывает Совбез ООН из-за обращения США по санкциям в отношении Ирана

Киев  •  УНН

 • 13941 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Россия созывает экстренную встречу Совета безопасности ООН из-за обращения США по санкциям в отношении Ирана. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС, передает УНН.

“В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа”, — заявил Полянский.

Напомним, Совет безопасности ООН 14 августа не поддержал предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. США 20 августа формально запустили процесс восстановления санкций против Ирана, предусмотренных ядерным соглашением 2015 года.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Майк Помпео передал письмо президенту Совета безопасности ООН, в котором сообщил ему о “значительных” нарушениях Ираном ограничений, предусмотренных соглашением. Помпео также пообещал привлечь к ответственности Китай и Россию, если они будут пытаться блокировать повторное введение санкций.

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