Помпео пригрозив Росії та Китаю відповіддю через незгоду з санкціями проти Ірану

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Київ • УНН

 • 9766 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Вашингтон введе проти Москви та Пекину санкції в тому випадку, якщо Росія і Китай відмовляться дотримуватися відновлюємого силами США режиму санкцій ООН щодо Ірану. Про це заявив в ефірі телеканалу Fox News держсекретар США Майк Помпео, передає УНН.

“Абсолютно вірно. Ми вже робили це, коли ми бачили, коли країни порушували чинні американські санкції, ми кожну країну приводили до відповідальності за це і ми будемо робити так само щодо більш широких санкцій ООН”, — сказав американський дипломат.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Держсекретарю Майку Помпео повідомити ООН про намір відновити всі санкції проти Ірану.

Як повідомляв Fox News, механізм відновлення санкцій був включений в положення ядерної угоди з Іраном, відому як Спільний всеосяжний план дій (СВПД), яку США в 2015 році уклали з Іраном.

Згідно з умовами угоди, окремий учасник угоди може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо він вважатиме, що умови угоди порушені. Незважаючи на вихід США з угоди в 2018 році, у Вашингтоні заявили про збереження за собою права члена угоди, відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, яка її затвердила.

Іран уклав СВПД з США, Росією, КНР, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році. Договір передбачав обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття міжнародних санкцій проти країни. У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з “ядерної угоди”.

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