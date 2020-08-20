Помпео пригрозил России и Китаю ответом из-за несогласия с санкциями против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Вашингтон введет против Москвы и Пекина санкции в том случае, если Россия и Китай откажутся соблюдать видновлюемого силами США режима санкций ООН в отношении Ирана. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН.
“Абсолютно верно. Мы уже делали это, когда мы видели, когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это и мы будем делать так же по более широким санкциям ООН”, — сказал американский дипломат.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Госсекретарю Майку Помпео сообщить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана.
Как сообщал Fox News, механизм восстановления санкций был включен в положение ядерной сделки с Ираном, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которую США в 2015 году заключили с Ираном.
По условиям соглашения, отдельный участник сделки может возобновить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он считает, что условия соглашения нарушены. Несмотря на выход США из соглашения в 2018 году, в Вашингтоне заявили о сохранении за собой права члена соглашения, в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, ее утвердил.
Иран заключил СВПД с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Договор предусматривал ограничения ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из “ядерной сделки”.