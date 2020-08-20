Помпео: США добиватимуться поновлення збройного ембарго ООН щодо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сполучені Штати “незабаром” будуть добиватися поновлення міжнародних санкцій Організації об’єднаних націй проти Ірану, заявив державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео 19 серпня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Помпео не уточнив, коли саме Вашинтон вдаватиметься до відповідних кроків. Водночас очікується, що держсекретар США здійснить візит до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку сьогодні, 20 серпня, щоб повідомити Раду безпеки ООН про рішення Вашингтону задіяти механізм “відкату”, передбачений в ядерній угоді з Іраном.
“Ми очікуємо, що кожна країна світу дотримуватиметься своїх обов’язків, в тому числі й кожен із Постійних членів Ради безпеки ООН та кожен член ООН, який всерйоз сприймає міжнародні зобов’язання, які взяв на себе”, — цитує Помпео CNN.
Раніше Росія та Китай, а також європейські держави-учасниці ядерної угоди піддавали сумніву право США запускати механізм відновлення санкцій. Адже президент США Дональд Трамп вийшов з угоди 2018 року та відновив санкції в односторонньому порядку попри те, що Тегеран виконував свої зобов’язання.
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Натомість Вашингтон стверджує, що лишається “учасником” угоду, як це вказано в Резолюції Ради безпеки ООН 2231. Відтак ця країна нібито може ініціювати повернення міжнародних санкцій проти Тегерану, адже Іран заявляв про відступ від своїх зобов’язань після виходу США з угоди.
Іран погрожував повністю вийти з ядерної угоди 2015 року, якщо ООН подовжить збройне ембарго щодо нього.
Рада Безпеки ООН 14 серпня не підтримала запропонований США проєкт резолюції про продовження ембарго на постачання зброї Ірану.