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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79578 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101384 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126832 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101088 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101922 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103918 просмотра

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Помпео: США будут добиваться возобновления эмбарго ООН в отношении Ирана

Помпео: США будут добиваться возобновления эмбарго ООН в отношении Ирана

Киев  •  УНН

 • 10340 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Соединенные Штаты "вскоре" будут добиваться возобновления международных санкций Организации объединенных наций против Ирана, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 19 августа, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Помпео не уточнил, когда именно Вашинтон прибегать к соответствующим шагам. В то же время ожидается, что госсекретарь США совершит визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке сегодня, 20 августа, чтобы сообщить Совет безопасности ООН о решении Вашингтона задействовать механизм “отката”, предусмотренный в ядерной сделке с Ираном.

“Мы ожидаем, что каждая страна мира будет придерживаться своих обязанностей, в том числе и каждый из постоянных членов Совета безопасности ООН и каждый член ООН, всерьез воспринимает международные обязательства, которые взял на себя”, — цитирует Помпео CNN.

Ранее Россия и Китай, а также европейские государства-участники ядерной сделки подвергали сомнению право США запускать механизм восстановления санкций. Ведь президент США Дональд Трамп вышел из соглашения 2018 года и восстановил санкции в одностороннем порядке, несмотря на то, что Тегеран выполнял свои обязательства.

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Взамен Вашингтон утверждает, что остается “участником” соглашение, как это указано в резолюции Совета безопасности ООН 2231. Поэтому эта страна якобы может инициировать возвращение международных санкций против Тегерана, ведь Иран заявлял об отступлении от своих обязательств после выхода США из договора.

Иран угрожал полностью выйти из ядерной сделки 2015 года, если ООН продолжит оружейное эмбарго в отношении него.

Совет Безопасности ООН 14 августа не поддержала предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.

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