Помпео: США будут добиваться возобновления эмбарго ООН в отношении Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Соединенные Штаты "вскоре" будут добиваться возобновления международных санкций Организации объединенных наций против Ирана, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 19 августа, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Помпео не уточнил, когда именно Вашинтон прибегать к соответствующим шагам. В то же время ожидается, что госсекретарь США совершит визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке сегодня, 20 августа, чтобы сообщить Совет безопасности ООН о решении Вашингтона задействовать механизм “отката”, предусмотренный в ядерной сделке с Ираном.
“Мы ожидаем, что каждая страна мира будет придерживаться своих обязанностей, в том числе и каждый из постоянных членов Совета безопасности ООН и каждый член ООН, всерьез воспринимает международные обязательства, которые взял на себя”, — цитирует Помпео CNN.
Ранее Россия и Китай, а также европейские государства-участники ядерной сделки подвергали сомнению право США запускать механизм восстановления санкций. Ведь президент США Дональд Трамп вышел из соглашения 2018 года и восстановил санкции в одностороннем порядке, несмотря на то, что Тегеран выполнял свои обязательства.
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Взамен Вашингтон утверждает, что остается “участником” соглашение, как это указано в резолюции Совета безопасности ООН 2231. Поэтому эта страна якобы может инициировать возвращение международных санкций против Тегерана, ведь Иран заявлял об отступлении от своих обязательств после выхода США из договора.
Иран угрожал полностью выйти из ядерной сделки 2015 года, если ООН продолжит оружейное эмбарго в отношении него.
Совет Безопасности ООН 14 августа не поддержала предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.