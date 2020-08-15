У Раді Безпеки ООН не підтримали США щодо продовження санкцій Ірану

“Росія і Китай проголосували проти проекту резолюції США про продовження санкцій відносно Ірану, зокрема збройового ембарго і обмежень на поїздки окремих осіб, термін дії яких закінчується 18 жовтня цього року. 11 держав — утрималися, підтримали резолюцію дві країни — США і Домініканська Республіка. Таким чином проект резолюції не набрав потрібної кількості голосів”, — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що процедура голосування за американським проектом резолюції була “письмовою”. Членам Радбезу розіслали проект і дали 24 години для передачі в Секретаріат свого рішення. Результати голосування були оголошені головою Радбезу ООН, постійним представником Індонезії при ООН.

“За резолюцію проголосували дві країни, проти також дві країни, ще 11 — утрималися Таким чином документ не прийнятий”, — повідомив Постійний представник Індонезії при ООН Діан Тріаншах Джані.

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Нагадаємо, 20 липня 2015 року Рада Безпеки схвалила Спільний всеосяжний план дій (СВПД) по врегулюванню ситуації навколо іранської ядерної програми. План був узгоджений в липні того ж 2015 року Іраном, а також Німеччиною, Великобританією, Францією, Китаєм, Росією і США. Згідно з резолюцією № 2231, через 10 років з часу укладення СВПД буде припинена дія всіх положень попередніх резолюцій Ради Безпеки в цій області, в тому числі санкцій, а іранська ядерна проблема буде знята з порядку денного. До того ж, згідно з цим планом, на окремі обмеження терміни закінчуються раніше, ніж через 10 років. Зокрема, 18 жовтня 2020 року закінчується термін збройового ембарго. Делегація США, вважає, що ці санкції необхідно продовжити, оскільки, на їхню думку, Іран продовжує збагачувати уран і не дотримується своїх зобов’язань. Проте при адміністрації президента Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з угоди СВПД.

Як повідомляв УНН, у Ірані вважають, що угода Ізраїлю і ОАЕ про нормалізацію двосторонніх відносин, укладена з посередництвом США, не сприяє миру у регіоні і зраджує справу Палестини.