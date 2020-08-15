В Совете Безопасности ООН не поддержали США в продлении санкций Ирану

“Россия и Китай проголосовали против проекта резолюции США о продлении санкций в отношении Ирана, в частности оружейного эмбарго и ограничений на поездки отдельных лиц, срок действия которых истекает 18 октября этого года. 11 государств — воздержались, поддержали резолюцию две страны — США и Доминиканская Республика. Таким образом проект резолюции не набрал нужного количества голосов”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что процедура голосования по американскому проекту резолюции была “письменной”. Членам Совбеза разослали проект и дали 24 часа для передачи в Секретариат своего решения. Результаты голосования были объявлены председателем Совбеза ООН, постоянным представителем Индонезии при ООН.

“За резолюцию проголосовали две страны, против также две страны, еще 11 — воздержались Таким образом документ не принят”, — сообщил Постоянный представитель Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани.

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Напомним, 20 июля 2015 Совет Безопасности одобрил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. План был согласован в июле того же 2015 года Ираном, а также Германией, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и США. Согласно резолюции № 2231, через 10 лет с момента заключения СВПД будет приостановлено действие всех положений предыдущих резолюций Совета Безопасности в этой области, в том числе санкций, а иранская ядерная проблема будет снята с повестки дня. К тому же, согласно этому плану, на отдельные ограничения сроки заканчиваются раньше, чем через 10 лет. В частности, 18 октября 2020 года истекает срок оружейного эмбарго. Делегация США, считает, что эти санкции необходимо продолжить, поскольку, по их мнению, Иран продолжает обогащать уран и не выполняет свои обязательства. Однако при администрации президента Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения СВПД.

Как сообщал УНН, в Иране считают, что соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений, заключенное при посредничестве США, не способствует миру в регионе и предает дело Палестины.