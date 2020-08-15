В Совете Безопасности ООН не поддержали США в продлении санкций Ирану

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86879 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102530 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127692 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107850 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128013 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В Совете Безопасности ООН не поддержали США в продлении санкций Ирану

В Совете Безопасности ООН не поддержали США в продлении санкций Ирану

Киев  •  УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Совет Безопасности ООН не принял предложенный США проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“Россия и Китай проголосовали против проекта резолюции США о продлении санкций в отношении Ирана, в частности оружейного эмбарго и ограничений на поездки отдельных лиц, срок действия которых истекает 18 октября этого года. 11 государств — воздержались, поддержали резолюцию две страны — США и Доминиканская Республика. Таким образом проект резолюции не набрал нужного количества голосов”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что процедура голосования по американскому проекту резолюции была “письменной”. Членам Совбеза разослали проект и дали 24 часа для передачи в Секретариат своего решения. Результаты голосования были объявлены председателем Совбеза ООН, постоянным представителем Индонезии при ООН.

“За резолюцию проголосовали две страны, против также две страны, еще 11 — воздержались Таким образом документ не принят”, — сообщил Постоянный представитель Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани.

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Напомним, 20 июля 2015 Совет Безопасности одобрил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. План был согласован в июле того же 2015 года Ираном, а также Германией, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и США. Согласно резолюции № 2231, через 10 лет с момента заключения СВПД будет приостановлено действие всех положений предыдущих резолюций Совета Безопасности в этой области, в том числе санкций, а иранская ядерная проблема будет снята с повестки дня. К тому же, согласно этому плану, на отдельные ограничения сроки заканчиваются раньше, чем через 10 лет. В частности, 18 октября 2020 года истекает срок оружейного эмбарго. Делегация США, считает, что эти санкции необходимо продолжить, поскольку, по их мнению, Иран продолжает обогащать уран и не выполняет свои обязательства. Однако при администрации президента Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения СВПД.

Как сообщал УНН, в Иране считают, что соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений, заключенное при посредничестве США, не способствует миру в регионе и предает дело Палестины.

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