Іран відреагував на визнання Ізраїлю зі сторони ОАЕ: це зрада Палестини

“Дії ОАЕ по нормалізації відносин з Ізраїлем не тільки не сприяють миру і безпеці (у регіоні), а й потурають продовженню злочинів з боку ізраїльтян”, — заявив він. Абдоллахіян додав, що “поведінці Абу-Дабі немає виправдань, і це зрада справи Палестини”.

У четвер президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter повідомив про те, що Ізраїль і ОАЕ досягли угоди про повну нормалізацію двосторонніх відносин. Згідно з домовленостями, Ізраїль призупинить прийняття рішення про поширення свого суверенітету на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан, що передбачено американським планом врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Повідомлення іранського політика супроводжено анти-ізраїльською ілюстрацією:

رویکرد # امارات برای عادی سازی روابط با رژیم جعلی و جنایتکار # اسراییل , نه تنها به نفع صلح و امنیت نیست بلکه در خدمت به تداوم جنایات صهیونیست هاست . رفتار ابوظبی هیچ توجیه ای ندارد و پشت کردن آشکار به آرمان فلسطین و قدس است.با این خطای راهبردی امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می شود. pic.twitter.com/VqckBSc15K