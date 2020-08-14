Иран отреагировал на признание Израиля со стороны ОАЭ: это предательство Палестины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений не способствует миру в регионе и предает дело Палестины. Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал советник спикера иранского Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян, передает УНН.
“Действия ОАЭ по нормализации отношений с Израилем не только не способствуют миру и безопасности (в регионе), но и потакают продолжению преступлений со стороны израильтян”, — заявил он. Абдоллахиян добавил, что “поведению Абу-Даби нет оправданий, и это предательство дела Палестины”.
В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.
Сообщение иранского политика сопровождено анти-израильской иллюстрацией:
رویکرد #امارات برای عادی سازی روابط با رژیم جعلی و جنایتکار #اسراییل ،نه تنها به نفع صلح و امنیت نیست بلکه در خدمت به تداوم جنایات صهیونیست هاست. رفتار ابوظبی هیچ توجیه ای ندارد و پشت کردن آشکار به آرمان فلسطین و قدس است.با این خطای راهبردی امارات در آتش صهیونیسم گرفتار می شود. pic.twitter.com/VqckBSc15K— H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) August 13, 2020