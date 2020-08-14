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На Конференції з роззброєння у Женеві США та Китай обмінялись звинуваченнями

На Конференції з роззброєння у Женеві США та Китай обмінялись звинуваченнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Женеві в четвер відкрилася Конференція з роззброєння, яка почалася з хвилини мовчання в пам’ять про жертв вибуху в Бейруті, США та Китай обмінялись звинуваченнями. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

“США побоюються, що Китай спровокує гонку озброєнь між трьома найбільшими ядерними державами. Представник США також повідомив, що його країна продовжить зустрічі з Російською Федерацією для досягнення “більшого взаєморозуміння”. При цьому він сказав, що Китаю також необхідно діяти більш відкрито і пролити світло на свою ядерну доктрину, яка, на його думку, може “спровокувати гонку озброєнь між трьома найбільшими ядерними державами”, — йдеться в повідомленні.

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Водночас представник Китаю заявив, що “політичні діячі в США” хочуть посварити КНР з рештою світу. Він підкреслив, що Китай дотримується міжнародних договорів і в майбутньому також буде діяти як надійний захисник миру на планеті.

“Американський менталітет часів холодної війни не в ладах з нинішнім часом. Контроль над озброєннями неможливий без довіри”, — заявив китайський дипломат.

Він також підкреслив, що Пекін відкидає твердження США про нібито розширення арсеналу китайських озброєнь, і що його країна готова вступити з Америкою в діалог щодо стратегічної стабільності і контроля над озброєннями.

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Нагадаємо, Конференція з роззброєння була створена для розробки договорів і угод щодо обмеження гонки озброєнь. До її складу входять 65 держав, в тому числі Білорусь, Казахстан, Росія і Україна. За роки свого існування Конференція з роззброєння і її попередники — комітети з роззброєння розробили такі важливі документи, як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенцію про заборону хімічної зброї та Конвенцію про заборону біологічної зброї. Однак на протязі вже більше 20 років учасники сесій не можуть приступити до переговорів по розробці нових інструментів в галузі роззброєння, тому що конференція не може приймати ніяких, навіть процедурних, рішень без згоди всіх держав-членів.

Як повідомляв УНН, згідно конфіденційній доповіді ООН, Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона “найімовірніше розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет”.

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