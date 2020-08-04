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Доповідь ООН: КНДР “найімовірніше” розробила мініатюрні ядерні пристрої

Доповідь ООН: КНДР “найімовірніше” розробила мініатюрні ядерні пристрої

Київ • УНН

 • 9796 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Згідно конфіденційній доповіді Організації Об’єднаних Націй, Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона “найімовірніше розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет”. Про це у вівторок, 4 серпня, пише Reuters, передає УНН.

У доповіді незалежної групи експертів, йдеться про те, що ряд неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань в Північній Кореї, найімовірніше, допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої. Пхеньян не проводив ядерних випробувань з вересня 2017 року. Проміжну доповідь, доступ до якого отримало інформаційно агентство Reuters, був представлений Комітету з санкцій щодо Північної Кореї Ради Безпеки ООН, до складу якого входять 15 країн.

“Корейська Народно-Демократична Республіка продовжує свою ядерну програму, включаючи виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яка входить до Комітету з санкцій щодо Північної Кореї СБ ООН вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї”, — йдеться в доповіді.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє, незважаючи на неослабний зовнішній тиск і військові загрози.

У доповіді ООН мовиться, що ще одна держава-член Комітету вважає, що Північна Корея “може прагнути до подальшої мініатюризації, метою якої є технологічні вдосконалення, такі як пакети допомоги для проникнення, або, можливо, розробка систем, які можуть нести кілька боєголовок”.

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Північна Корея знаходиться під санкціями ООН з 2006 року через свої програми в області ядерної зброї та балістичних ракет. Хоча Рада Безпеки постійно посилює санкції, спостерігачі ООН регулярно повідомляють, що КНДР продовжує удосконалювати свої програми і порушувати санкції.

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