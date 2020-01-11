Ядерна зброя в Ірану стане катастрофою для Близького Сходу - Держдеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Наявність в Ірану ядерної зброї може призвести до катастрофи на Близькому Сході. Про це під час телефонного брифінгу у п’ятницю заявив спеціальний представник Державного департаменту по Ірану, старший радник держсекретаря Браян Хук, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, це було б катастрофою для Близького Сходу", - сказав Хук.
Він також зазначив, що тепер, коли США знаходиться поза межами ядерної угоди з Іраном, їм набагато легше перешкоджати Ірану у заволодінні ядерною зброєю.
"Це дозволяє нам застосувати силу в подальшому в реагуванні на регіональну агресію з боку Ірану, і саме це ми зробили з нашими санкціями", - додав Хук.
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Нагадаємо, що у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати виконувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз. Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.