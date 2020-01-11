Ядерна зброя в Ірану стане катастрофою для Близького Сходу - Держдеп

КИЇВ. 11 січня. УНН. Наявність в Ірану ядерної зброї може призвести до катастрофи на Близькому Сході. Про це під час телефонного брифінгу у п’ятницю заявив спеціальний представник Державного департаменту по Ірану, старший радник держсекретаря Браян Хук, передає УНН з посиланням на Reuters.