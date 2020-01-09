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США посилили санкції проти Ірану - Трамп

США посилили санкції проти Ірану - Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Сполучені Штати Америки посилили санкції проти Ірану після ракетного удару по американським базам в Іраку. Про це заявив глава Білого дому Дональд Трамп, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За словами американського президента, санкції проти Тегерану вже було введено. Трамп наголосив, що антиіранські санкції були суттєво посилені.

"Це вже було зроблено. Ми їх посилили. Вони були дуже жорсткими, але тепер вони значно посилені. Я тільки що узгодив це з Міністерством фінансів", - сказав він.

Президент США не став розповідати подробиці нових санкцій проти Ірану, зазначивши, що відповідна заява найближчим часом буде зроблена Міністерством фінансів.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про наявність даних, що літак МАУ був збитий іранською ракетою.

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