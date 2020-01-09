США ужесточили санкции против Ирана - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп отметил, что антииранские санкции были существенно усилены.
"Это уже было сделано. Мы их усилили. Они были очень жесткими, но теперь они значительно усилены. Я только что согласовал это с Министерством финансов", - сказал он.
Президент США не стал рассказывать подробности новых санкций против Ирана, отметив, что соответствующее заявление в ближайшее время будет сделана Министерством финансов.
Ранее сегодня СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии данных, самолет МАУ был сбит иранской ракетой.