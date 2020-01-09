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Борис Джонсон заявив про наявність даних, що літак МАУ був збитий іранською ракетою

Борис Джонсон заявив про наявність даних, що літак МАУ був збитий іранською ракетою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про наявність інформації про те, що літак МАУ, який зазнав катастрофи в середу поблизу Тегерана, був "збитий іранською ракетою "земля-повітря". Про це повідомляють британські Sky News і Express, передає УНН.

"Загибель людей на рейсі 752 "Міжнародних авіаліній України" - трагедія, і я думаю про всіх, хто втратив близьких ... Серед убитих були четверо громадян Великої Британії, і ми підтримуємо їх сім'ї в це найжахливіший час. Зараз є дані про те, що літак був збитий іранською ракетою "Земля-повітря", - сказав прем'єр.

Варто відзначити, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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