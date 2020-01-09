Борис Джонсон заявил о наличии данных, что самолёт МАУ был сбит иранской ракетой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии информации о том, что самолёт МАУ, потерпевший крушение в среду вблизи Тегерана, был "сбит иранской ракетой" Земля-воздух". Об этом сообщают британские Sky News и Express, передаёт УНН.
"Гибель людей на рейсе 752 "Международных авиалиний Украины" - трагедия, и я думаю обо всех тех, кто потерял близких… Среди убитых были четверо граждан Великобритании, и мы оказываем поддержку их семьям в это самое ужасное время. Сейчас есть сведения о том, что самолет был сбит иранской ракетой" Земля-воздух ", - сказал премьер.
Стоит отметить, ранее сегодня СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном.