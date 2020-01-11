Ядерное оружие у Ирана станет катастрофой для Ближнего Востока - Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Наличие у Ирана ядерного оружия может привести к катастрофе на Ближнем Востоке. Об этом во время телефонного брифинга в пятницу заявил специальный представитель Государственного департамента по Ирану, старший советник госсекретаря Брайан Хук, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, это было бы катастрофой для Ближнего Востока", - сказал Хук.
Он также отметил, что теперь, когда США находится вне ядерной сделки с Ираном, им гораздо легче препятствовать Ирану в завладении ядерным оружием.
"Это позволяет нам применить силу в дальнейшем в реагировании на региональную агрессию со стороны Ирана, и именно это мы сделали с нашими санкциями", - добавил Хук.
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Напомним, что в 2015 году в Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), по которому Иран отказывался продолжать выполнять свою ядерную программу. Венское соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Франция, Германия, РФ, Китай, а также Евросоюз. Соединенные Штаты по настоянию президента Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из соглашения и восстановили санкции против Ирана.