США запровадили посилені санкції проти Ірану - Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці, проте президент США Дональд Трамп не хоче війни – санкції мають економічний характер. Про це під час брифінгу заявив державний секретар США Майк Помпео, передає УНН.
“Після того, як Іран завдав ракетний удар по базах в Іраку, сьогодні президент США Дональд Трамп запровадив проти Ірану посилені санкції”, — повідомив Помпео.
Він також зазначив, що нові санкції мають економічний характер проти іранського режиму, тож у США вірять у їхню силу.
“Ми віримо та сподіваємося на санкції, що ввели сьогодні”, — додав держсекретар США.
Проте, за його словами, “президент Трамп наголошує, що в США не хочуть війни”.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки посилили санкції проти Ірану після ракетного удару по американським базам в Іраку.