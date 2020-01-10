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США запровадили посилені санкції проти Ірану - Помпео

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Сполучені Штати посилили санкції щодо Ірану після ракетного удару по базах в Іраку, де розміщені американські військовослужбовці, проте президент США Дональд Трамп не хоче війни – санкції мають економічний характер. Про це під час брифінгу заявив державний секретар США Майк Помпео, передає УНН.

“Після того, як Іран завдав ракетний удар по базах в Іраку, сьогодні президент США Дональд Трамп запровадив проти Ірану посилені санкції”, — повідомив Помпео.

Він також зазначив, що нові санкції мають економічний характер проти іранського режиму, тож у США вірять у їхню силу.

“Ми віримо та сподіваємося на санкції, що ввели сьогодні”, — додав держсекретар США.

Проте, за його словами, “президент Трамп наголошує, що в США не хочуть війни”.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки посилили санкції проти Ірану після ракетного удару по американським базам в Іраку.

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