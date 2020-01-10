США ввели усиленные санкции против Ирана - Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Соединенные Штаты усилили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие, однако президент США Дональд Трамп не хочет войны - санкции имеют экономический характер. Об этом во время брифинга заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН.
"После того, как Иран нанес ракетный удар по базам в Ираке, сегодня президент США Дональд Трамп ввел против Ирана усиленные санкции", - сообщил Помпео.
Он также отметил, что новые санкции имеют экономический характер против иранского режима, поэтому в США верят в их силу.
"Мы верим и надеемся на санкции, что ввели сегодня", - добавил госсекретарь США.
Однако, по его словам, "президент Трамп отмечает, что в США не хотят войны".
Напомним, что Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.