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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117965 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116414 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132935 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107118 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108962 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108816 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131981 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130735 просмотра

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США ввели усиленные санкции против Ирана - Помпео

США ввели усиленные санкции против Ирана - Помпео

Киев  •  УНН

 • 11181 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Соединенные Штаты усилили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие, однако президент США Дональд Трамп не хочет войны - санкции имеют экономический характер. Об этом во время брифинга заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН.

"После того, как Иран нанес ракетный удар по базам в Ираке, сегодня президент США Дональд Трамп ввел против Ирана усиленные санкции", - сообщил Помпео.

Он также отметил, что новые санкции имеют экономический характер против иранского режима, поэтому в США верят в их силу.

"Мы верим и надеемся на санкции, что ввели сегодня", - добавил госсекретарь США.

Однако, по его словам, "президент Трамп отмечает, что в США не хотят войны".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции против Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.

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