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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10700 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 109811 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101847 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102535 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102032 просмотра

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Доклад ООН: КНДР "скорее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства

Доклад ООН: КНДР "скорее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства

Киев  •  УНН

 • 9792 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Согласно конфиденциальном докладе Организации Объединенных Наций, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она “скорее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”. Об этом во вторник, 4 августа, пишет Reuters, передает УНН.

В докладе независимой группы экспертов, речь идет о том, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, скорее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства. Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года. Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационное агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.

“Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, входящае в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия”, — говорится в докладе.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающий внешнее давление и военные угрозы.

В докладе ООН говорится, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея “может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой является технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок” .

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Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года через свои программы в области ядерного оружия и баллистических ракет. Хотя Совет Безопасности постоянно усиливает санкции, наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

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