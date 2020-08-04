Доклад ООН: КНДР "скорее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Согласно конфиденциальном докладе Организации Объединенных Наций, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она “скорее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”. Об этом во вторник, 4 августа, пишет Reuters, передает УНН.
В докладе независимой группы экспертов, речь идет о том, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, скорее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства. Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года. Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационное агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.
“Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, входящае в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия”, — говорится в докладе.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающий внешнее давление и военные угрозы.
В докладе ООН говорится, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея “может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой является технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок” .
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Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года через свои программы в области ядерного оружия и баллистических ракет. Хотя Совет Безопасности постоянно усиливает санкции, наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.