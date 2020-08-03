Радник Трампа заявив про плани угоди з озброєнь між США, Росією та Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сполучені Штати розраховують домовитися про контроль над озброєннями з Росією і Китаєм, заявив помічник американського президента з національної безпеки Роберт О’Брайен в статті для газети The Washington Post, передає УНН.
За його словами, США “з обережним оптимізмом” вважають, що Вашингтону вдасться укласти угоди про контроль за озброєннями з Москвою і Пекіном. Метою цих угод має стати обмеження всього ядерного озброєння, вказав О’Брайен.
Росія і США підписали договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) в 2010 році. Термін дії договору закінчується на початку наступного року, якщо Москва і Вашингтон не домовляться про його продовження.
СНО-3 передбачає скорочення числа розгорнутих боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет і ракет, розміщених на підводних човнах і важких бомбардувальниках.
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Москва неодноразово заявляла про готовність продовжити дію договору. Вашингтон при цьому вказував на необхідність участі Китаю в договорі. Крім того, США зажадали пропрацювати строгий механізм верифікації та поширення угоди на всі ядерні боєголовки.
Пекін у відповідь на вимогу США взяти участь в угоді про контроль над озброєннями заявив про готовність приєднатися до переговорного процесу, але тільки в тому випадку, якщо США скоротять свої ядерні арсенали до рівня Китаю.