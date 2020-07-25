Пентагон звинуватив РФ у підготовці до наступальних бойових дій в Лівії через озброєння ПВК "Вагнера"

ukru
19 березня, 18:42 • 50897 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103411 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102529 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118082 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124430 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120544 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156672 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125164 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124849 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123957 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 52054 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 15290 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 31617 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 36334 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 30672 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 96056 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 103802 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 88115 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 156672 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 118387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 53754 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 61017 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108358 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126559 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125907 перегляди
Актуальне
Пентагон звинуватив РФ у підготовці до наступальних бойових дій в Лівії через озброєння ПВК "Вагнера"

Пентагон звинуватив РФ у підготовці до наступальних бойових дій в Лівії через озброєння ПВК "Вагнера"

Київ • УНН

 • 25517 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН Росія через приватну військову компанію "Вагнера" продовжує розміщувати військову техніку в Лівії, здатну проводити там наступальні бойові операції. Про це йдеться в заяві Африканського командування Збройних сил США, опублікованої на сайті Пентагону, передає УНН.

"Росія продовжує відігравати непомітну роль у Лівії, постачаючи запаси та обладнання групі Вагнера… Тип і об'єм техніки демонструє наміри до стійких наступальних бойових дій, а не гуманітарну допомогу, і вказує, що Міністерство оборони Росії підтримує ці операції", - сказав директор з операцій Африкома США Бредфорд Герінг.

У Пентагоні вважають, що РФ продовжує порушувати норми міжнародного права, активно надаючи військову техніку на передні лінії конфлікту в Лівії.

"США оцінюють, що через те, що Росія постачала військам Вагнера, що діють у Лівії, винищувачі, військову бронетанкову техніку, системи ППО та припаси, це ще більше ускладнює ситуацію", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На території Лівії задіяні до 1200 найманців ПВК "Вагнер" - доповідь у Радбезі ООН

Зазначається, що у травні командування ЗС США в Африці повідомило, що принаймні 14 літаків Міг-29 та Су-24 перелетіли з Росії в Сирію, де їх російська марка була замальована, щоб замаскувати своє походження. Потім літаки перелетіли до Лівії, що було порушенням ембарго на озброєння. Командування ЗС США в Африці оцінює, що ці військові літаки активно літають у повітряному просторі Лівії.

"Командування ЗС США в Африці продовжує документувати, як Росія використовує Вагнерську групу як проксі в Лівії для встановлення довгострокової присутності в Середземному морі. США підтримує політичне рішення по Лівії та заохочує всі сторони дотримуватися американського ембарго на озброєння", – йдеться в повідомленні Пентагону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До 1 600 найманців російської ПВК "Вагнер" покинули територію Лівії - ЗМІ

Як повідомляв УНН, у червні під головуванням України пройшло засідання Форуму безпекового співробітництва з проблематики участі приватних військових компаній у збройних конфліктах. Представники України наголосили, що Росія бере активну участь у збройному конфлікті на Донбасі не тільки як повноцінна його сторона, але шляхом підтримки транскордонної терористичної діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32