Пентагон звинуватив РФ у підготовці до наступальних бойових дій в Лівії через озброєння ПВК "Вагнера"

"Росія продовжує відігравати непомітну роль у Лівії, постачаючи запаси та обладнання групі Вагнера… Тип і об'єм техніки демонструє наміри до стійких наступальних бойових дій, а не гуманітарну допомогу, і вказує, що Міністерство оборони Росії підтримує ці операції", - сказав директор з операцій Африкома США Бредфорд Герінг.

У Пентагоні вважають, що РФ продовжує порушувати норми міжнародного права, активно надаючи військову техніку на передні лінії конфлікту в Лівії.

"США оцінюють, що через те, що Росія постачала військам Вагнера, що діють у Лівії, винищувачі, військову бронетанкову техніку, системи ППО та припаси, це ще більше ускладнює ситуацію", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у травні командування ЗС США в Африці повідомило, що принаймні 14 літаків Міг-29 та Су-24 перелетіли з Росії в Сирію, де їх російська марка була замальована, щоб замаскувати своє походження. Потім літаки перелетіли до Лівії, що було порушенням ембарго на озброєння. Командування ЗС США в Африці оцінює, що ці військові літаки активно літають у повітряному просторі Лівії.

"Командування ЗС США в Африці продовжує документувати, як Росія використовує Вагнерську групу як проксі в Лівії для встановлення довгострокової присутності в Середземному морі. США підтримує політичне рішення по Лівії та заохочує всі сторони дотримуватися американського ембарго на озброєння", – йдеться в повідомленні Пентагону.

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Як повідомляв УНН, у червні під головуванням України пройшло засідання Форуму безпекового співробітництва з проблематики участі приватних військових компаній у збройних конфліктах. Представники України наголосили, що Росія бере активну участь у збройному конфлікті на Донбасі не тільки як повноцінна його сторона, але шляхом підтримки транскордонної терористичної діяльності.