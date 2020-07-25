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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 112265 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102660 просмотра

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Пентагон обвинил РФ в подготовке к наступательным боевым действиям в Ливии из-за вооружения ЧВК "Вагнера"

Пентагон обвинил РФ в подготовке к наступательным боевым действиям в Ливии из-за вооружения ЧВК "Вагнера"

Киев  •  УНН

 • 25509 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Россия через частную военную компанию "Вагнера" продолжает размещать военную технику в Ливии, способную проводить там наступательные боевые операции. Об этом говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США, опубликованном на сайте Пентагона, передает УНН.

"Россия продолжает играть незаметную роль в Ливии, снабжая припасами и оборудованием группу Вагнера... Тип и объем техники демонстрируют намерения о стойких наступательных боевых действиях, а не о гуманитарной помощи, и указывают, что Министерство обороны России поддерживает эти операции", - сказал директор по операциям Африкома США Брэдфорд Геринг.

В Пентагоне считают, что РФ продолжает нарушать нормы международного права, активно предоставляя военную технику на передовую конфликта в Ливии.

"США оценивают, что из-за того, что Россия поставляла войскам Вагнера, действующим в Ливии, истребители, военную бронетанковую технику, системы ПВО и припасы, это еще больше усложняет ситуацию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в мае командование ВС США в Африке сообщило, что по крайней мере 14 самолетов МиГ-29 и Су-24 перелетели из России в Сирию, где их российская марка была зарисована, чтобы замаскировать свое происхождение. Затем самолеты перелетели в Ливию, что было нарушением эмбарго на вооружение. Командование ВС США в Африке считает, что военные самолеты активно летают в воздушном пространстве Ливии.

"Командование США в Африке продолжает документировать, как Россия использует Вагнерскую группу как прокси в Ливии для установления долгосрочного присутствия в Средиземном море. США поддерживают политическое решение по Ливии и призывает все стороны соблюдать американское эмбарго на вооружение", - говорится в сообщении Пентагона.

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Как сообщал УНН, в июне под председательством Украины прошло заседание Форума безопасности сотрудничества по проблематике участия частных военных компаний в вооруженных конфликтах. Представители Украины подчеркнули , что Россия активно участвует в вооруженном конфликте на Донбассе не только как полноценная его сторона, но путем поддержки трансграничного террористической деятельности.

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