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На території Лівії задіяні до 1200 найманців ПВК "Вагнер" - доповідь у Радбезі ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На території Лівії можуть бути задіяні 800-1200 найманців із російської приватної військової компанії "Вагнер" для підтримки наступу Халіфи Хафтара. Про це у четвер, 7 травня, повідомило агентство AP із посиланням на доповідь незалежних спостерігачів, представлених у комітеті із санкцій Ради безпеки ООН щодо Лівії, інформує УНН.

На території Лівії задіяні до 1200 найманців ПВК "Вагнер" - доповідь у Радбезі ООН

"Група фахівців виявила присутність бойовиків з ПВК "Вагнер" у Лівії з жовтня 2018 року. ПВК "Вагнер" надає технічну підтримку по ремонту військової техніки, бере участь у бойових операціях і в операціях впливу. Бойовики також беруть участь у виконанні "більш спеціалізованих військових завдань, таких як функції передової артилерійської розвідки і передового посту наведення авіації, а також задіяні у снайперських місіях", - йдеться у звіті.

Зазначається, що спостерігачам не вдалося перевірити чисельність групи "Вагнера" у Лівії, свої висновки вони зробили "на основі повідомлень з відкритих джерел і обмежених спостережень". Таким чином, за оцінками спостерігачів, наразі у Лівії перебувають від 800 до 1200 найманців ПВК.

Експерти також дійшли висновку про цілком ймовірну ​​напруженість у взаєминах між "вагнерівцями" і командуванням Хафтара. Доповідь була представлена ​​Радбезу ООН 24 квітня.

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Вказується, що у громадянській війні в Лівії генерала Хафтара підтримують Єгипет, ОАЕ і Росія.

"Халіфа Хафтар в останні роки неодноразово відвідував Москву і проводив переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, один з візитів відбувся в листопаді 2018 року. На його зустрічі з главою Міноборони Росії був помічений бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують з ПВК "Вагнер". Росія заперечує офіційне військове втручання в громадянську війну в Лівії", - пише DW.

У кінці листопада 2019 року Держдепартамент США звинуватив російських військових і найманців в дестабілізації ситуації в Лівії. Помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер вказав на присутність "значної кількості" російських регулярних військ і бійців ПВК "Вагнера" для підтримки "Лівійської національної армії".

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС РФ відреагували на слова Ердогана про те, що Росія керує війною в Лівії.

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