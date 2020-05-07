На территории Ливии задействованы до 1200 наемников ЧВК "Вагнер" - доклад в Совбезе ООН

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 14714 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 80044 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 110364 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182069 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185451 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392487 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226884 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502072 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349601 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230700 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13875 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11595 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11075 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10116 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10343 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132339 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220500 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392485 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502071 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 14707 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39117 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38740 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46240 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76364 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На территории Ливии задействованы до 1200 наемников ЧВК "Вагнер" - доклад в Совбезе ООН

Киев • УНН

 • 44738 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. На территории Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников с российской частной военной компании "Вагнер" для поддержки наступления Халифы Хафтара. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство AP со ссылкой на доклад независимых наблюдателей, представленных в комитете по санкциям Совета безопасности ООН по Ливии, передает УНН.

На территории Ливии задействованы до 1200 наемников ЧВК "Вагнер" - доклад в Совбезе ООН

"Группа специалистов обнаружила присутствие боевиков с ЧВК "Вагнер" в Ливии с октября 2018 года. ЧВК "Вагнер" оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в операциях и в операциях воздействия. Боевики также участвуют в исполнении "более специализированных военных задач, таких как функции передовой артиллерийской разведки и передового поста наведения авиации, а также задействованы в снайперских миссиях", - говорится в отчете.

Отмечается, что наблюдателям не удалось проверить численность группы "Вагнера" ​​в Ливии, свои выводы они сделали "на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений". Таким образом, по оценкам наблюдателей, сейчас в Ливии находятся от 800 до 1200 наемников ЧВК.

Эксперты также пришли к выводу о вполне вероятной напряженности в отношениях между "вагнеровцами" и командованием Хафтара. Доклад был представлен Совбезу ООН 24 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ливии впервые погиб российский военный - СМИ.

Указывается, что в гражданской войне в Ливии генерала Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.

"Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер". Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии", - пишет DW.

В конце ноября 2019 года Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие "значительного количества" русских регулярных войск и бойцов ЧВК "Вагнера" ​​для поддержки "Ливийской национальной армии".

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе РФ отреагировали на слова Эрдогана о том, что Россия руководит войной в Ливии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84