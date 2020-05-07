На территории Ливии задействованы до 1200 наемников ЧВК "Вагнер" - доклад в Совбезе ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На территории Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников с российской частной военной компании "Вагнер" для поддержки наступления Халифы Хафтара. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило агентство AP со ссылкой на доклад независимых наблюдателей, представленных в комитете по санкциям Совета безопасности ООН по Ливии, передает УНН.
"Группа специалистов обнаружила присутствие боевиков с ЧВК "Вагнер" в Ливии с октября 2018 года. ЧВК "Вагнер" оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в операциях и в операциях воздействия. Боевики также участвуют в исполнении "более специализированных военных задач, таких как функции передовой артиллерийской разведки и передового поста наведения авиации, а также задействованы в снайперских миссиях", - говорится в отчете.
Отмечается, что наблюдателям не удалось проверить численность группы "Вагнера" в Ливии, свои выводы они сделали "на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений". Таким образом, по оценкам наблюдателей, сейчас в Ливии находятся от 800 до 1200 наемников ЧВК.
Эксперты также пришли к выводу о вполне вероятной напряженности в отношениях между "вагнеровцами" и командованием Хафтара. Доклад был представлен Совбезу ООН 24 апреля.
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Указывается, что в гражданской войне в Ливии генерала Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.
"Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, один из визитов состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер". Россия отрицает официальное военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии", - пишет DW.
В конце ноября 2019 года Госдепартамент США обвинил российских военных и наемников в дестабилизации ситуации в Ливии. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер указал на присутствие "значительного количества" русских регулярных войск и бойцов ЧВК "Вагнера" для поддержки "Ливийской национальной армии".
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе РФ отреагировали на слова Эрдогана о том, что Россия руководит войной в Ливии.