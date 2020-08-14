На Конференции по разоружению в Женеве США и Китай обменялись обвинениями
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Женеве в четверг открылась Конференция по разоружению, которая началась с минуты молчания в память о жертвах взрыва в Бейруте, США и Китай обменялись обвинениями. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
“США опасаются, что Китай спровоцирует гонку вооружений между тремя крупнейшими ядерными государствами. Представитель США также сообщил, что его страна продолжит встречи с Российской Федерацией для достижения “большего взаимопонимания”. При этом он отметил, что Китаю также необходимо действовать более открыто и пролить свет на свою ядерную доктрину, которая, по его мнению, может “спровоцировать гонку вооружений между тремя крупнейшими ядерными государствами”, — говорится в сообщении.
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В то же время представитель Китая заявил, что “политические деятели в США” хотят поссорить КНР с остальным миром. Он подчеркнул, что Китай придерживается международных договоров и в будущем также будет действовать как надежный защитник мира на планете.
“Американский менталитет времен Холодной войны не дружит с нынешним временем. Контроль над вооружениями невозможен без доверия”, — заявил китайский дипломат.
Он также подчеркнул, что Пекин отвергает утверждение США о якобы расширении арсенала китайских вооружений, и что его страна готова вступить с Америкой в диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
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Напомним, Конференция по разоружению была создана для разработки договоров и соглашений по ограничению гонки вооружений. В ее состав входят 65 государств, в том числе Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. За годы своего существования Конференция по разоружению и ее предшественники — комитеты по разоружению разработали такие важные документы, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического оружия. Однако на протяжении уже более 20 лет участники сессий не могут приступить к переговорам по разработке новых инструментов в области разоружения, потому что конференция не может принимать никаких, даже процедурных, решений без согласия всех государств-членов.
Как сообщал УНН, согласно конфиденциальному докладу ООН, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она “скорее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”.