На Конференции по разоружению в Женеве США и Китай обменялись обвинениями

“США опасаются, что Китай спровоцирует гонку вооружений между тремя крупнейшими ядерными государствами. Представитель США также сообщил, что его страна продолжит встречи с Российской Федерацией для достижения “большего взаимопонимания”. При этом он отметил, что Китаю также необходимо действовать более открыто и пролить свет на свою ядерную доктрину, которая, по его мнению, может “спровоцировать гонку вооружений между тремя крупнейшими ядерными государствами”, — говорится в сообщении.

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В то же время представитель Китая заявил, что “политические деятели в США” хотят поссорить КНР с остальным миром. Он подчеркнул, что Китай придерживается международных договоров и в будущем также будет действовать как надежный защитник мира на планете.

“Американский менталитет времен Холодной войны не дружит с нынешним временем. Контроль над вооружениями невозможен без доверия”, — заявил китайский дипломат.

Он также подчеркнул, что Пекин отвергает утверждение США о якобы расширении арсенала китайских вооружений, и что его страна готова вступить с Америкой в диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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Напомним, Конференция по разоружению была создана для разработки договоров и соглашений по ограничению гонки вооружений. В ее состав входят 65 государств, в том числе Беларусь, Казахстан, Россия и Украина. За годы своего существования Конференция по разоружению и ее предшественники — комитеты по разоружению разработали такие важные документы, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического оружия. Однако на протяжении уже более 20 лет участники сессий не могут приступить к переговорам по разработке новых инструментов в области разоружения, потому что конференция не может принимать никаких, даже процедурных, решений без согласия всех государств-членов.

Как сообщал УНН, согласно конфиденциальному докладу ООН, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она “скорее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”.