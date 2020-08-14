США вперше конфіскували паливний вантаж іранських суден

"Адміністрація Трампа вперше конфіскувала вантажі на суднах, нібито завантажені іранським паливом у порушення санкцій, заявили американські чиновники, активізуючи свою кампанію максимального тиску на Тегеран. Минулого місяця американські федеральні прокурори подали позов про конфіскацію чотирьох танкерів з бензином, які Іран відправляв до Венесуели", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотири судна під назвою Luna, Pandi, Bering і Bella були захоплені у відкритому морі без застосування військової сили та зараз знаходяться на шляху до порту Х'юстон.

Як повідомляв УНН, у Ірані вважають, що угода Ізраїлю і ОАЕ про нормалізацію двосторонніх відносин, укладена з посередництвом США, не сприяє миру у регіоні і зраджує справу Палестини.