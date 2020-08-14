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США вперше конфіскували паливний вантаж іранських суден

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд США вперше заарештував іранські судна, завантажені паливом у порушення американських санкцій. Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.

"Адміністрація Трампа вперше конфіскувала вантажі на суднах, нібито завантажені іранським паливом у порушення санкцій, заявили американські чиновники, активізуючи свою кампанію максимального тиску на Тегеран. Минулого місяця американські федеральні прокурори подали позов про конфіскацію чотирьох танкерів з бензином, які Іран відправляв до Венесуели", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чотири судна під назвою Luna, Pandi, Bering і Bella були захоплені у відкритому морі без застосування військової сили та зараз знаходяться на шляху до порту Х'юстон.

Як повідомляв УНН, у Ірані вважають, що угода Ізраїлю і ОАЕ про нормалізацію двосторонніх відносин, укладена з посередництвом США, не сприяє миру у регіоні і зраджує справу Палестини.

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