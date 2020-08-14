США впервые конфисковали топливный груз иранских судов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство США впервые арестовало иранские суда, загруженные топливом в нарушение американских санкций. Об этом со ссылкой на официальных лиц США сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
"Администрация Трампа впервые конфисковала грузы на судах, якобы загруженных иранским топливом в нарушение санкций, заявили американские чиновники, активизируя свою кампанию максимального давления на Тегеран. В прошлом месяце американские федеральные прокуроры подали иск о конфискации четырех танкеров с бензином, которые Иран отправлял в Венесуэлу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре судна под названием Luna, Pandi, Bering и Bella были захвачены в открытом море без применения военной силы и сейчас находятся на пути в Хьюстон.
Как сообщал УНН, в Иране считают, что соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений, заключенная при посредничестве США, не способствует миру в регионе и предает дело Палестины.