США почали механізм відновлення санкцій проти Ірану в ООН

Державний секретар Майк Помпео передав листа президенту Ради безпеки ООН, яким повідомив його про “значні” порушення Іраном обмежень, передбачених угодою.

“Сполучені Штати планують фактично відновити всі раніше зупинені санкцій Організації об’єднаних націй проти Ірану. Це відкат”, — заявив увечері 19 серпня президент США Дональд Трамп.

Крок США викликав незгоду Ради безпеки, члени якої поставили під сумнів право Вашингтону відновлювати санкції, адже США вийшли з угоди 2018 року та одноосібно запровадили санкційні обмеження.

Натомість США стверджують, що лишаються учасниками угоди згідно з резолюцією ООН, яка її закріплювала.

Як заявила речниця Державного департаменту Морґан Ортаґус, низка санкцій ООН буде відновлена протягом 30 днів з повідомлення.

“Це передбачає також розширення збройного ембарго”, — зазначила вона.

Помпео в інтерв’ю каналу Fox News пообіцяв притягнути до відповідальності Китай та Росію, якщо вони намагатимуться блокувати повторне запровадження санкцій. Він також розкритикував європейські країни за брак підтримки, заявивши, що лідери держав Європи “відмовляються вчинити мужньо”.

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Водночас у листі ООН міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що США не мають права ініціювати відновлення санкцій та закликав членів Ради безпеки відхилити цей крок. Він зазначив, що це відновлення може мати “небезпечні наслідки”.

“Іран виявляв стриманість із добрими намірами... Тепер черга міжнародної спільноти протидіяти незаконному тиску Сполучених Штатів”, — пише Заріф.

За повідомленням іранського державного телебачення, листа надіслав Раді безпеки ООН посол Ірану в Організації Маджид Тахтераванчі.

Про намір домагатися відновлення санкцій проти Ірану напередодні заявив державний секретар США Майк Помпео.

Ядерна угода з Іраном була підписана в 2015 році тодішнім американським президентом Бараком Обамою спільно з “шісткою” переговорників — представниками держав постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Згідно з угодою, Іран зобов’язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти і згорнути ядерну програму в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу та завершення дії збройного ембарго.

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Під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав цю угоду помилковою і “найгіршою” в історії США. Він обіцяв вийти з договору після обрання його президентом і зробив це в 2018 році, а також повернув суворі американські санкції проти Ірану.

Іран звинувачує в порушенні ядерної угоди США, а також інших учасників угоди, в першу чергу з Європейського союзу, які, за словами Тегерана, не зуміли пом’якшити наслідки цих санкцій.

Франція, Німеччина і Велика Британія, які в угоді представляють Євросоюз, намагалися врятувати угоду і розробили складну систему фінансово-бартерних операцій, щоб оминути санкції США й надати Іранові деяке полегшення, але в Тегерані кажуть, що цього не досить.

Іран поступово відійшов від своїх зобов’язань за угодою після виходу з неї США. Вашингтон вважає, що ядерна програма Ірану секретно працює над створенням зброї, натомість Тегеран заявляє про її мирний характер.