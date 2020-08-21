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США начали механизм восстановления санкций против Ирана в ООН

США начали механизм восстановления санкций против Ирана в ООН

Киев  •  УНН

 • 15823 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Соединенные Штаты 20 августа формально запустили процесс восстановления санкций против Ирана, предусмотренный ядерной соглашением 2015 года. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Государственный секретарь Майк Помпео передал письмо президенту Совета безопасности ООН, которым сообщил ему о “значительные” нарушения Ираном ограничений, предусмотренных соглашением.

“Соединенные Штаты планируют фактически восстановить все ранее остановленные санкций Организации объединенных наций против Ирана. Это откат”, — заявил вечером 19 августа президент США Дональд Трамп.

Шаг США вызвал несогласие Совета безопасности, члены которой поставили под сомнение право Вашингтона восстанавливать санкции, ведь США вышли из соглашения в 2018 году и единолично ввели санкционные ограничения.

Зато США утверждают, что остаются участниками сделки в соответствии с резолюцией ООН, которая ее закрепляла.

Как заявила пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус, ряд санкций ООН будут восстановлены в течение 30 дней с момента сообщения.

“Это предполагает также расширение эмбарго”, — отметила она.

Помпео в интервью каналу Fox News пообещал привлечь к ответственности Китай и Россию, если они будут пытаться блокировать повторное введение санкций. Он также раскритиковал европейские страны за отсутствие поддержки, заявив, что лидеры государств Европы “отказываются поступить мужественно”.

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В то же время в письме ООН министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США не имеют права инициировать восстановление санкций и призвал членов Совета безопасности отклонить этот шаг. Он отметил, что это восстановление может иметь “опасные последствия”.

“Иран проявлял сдержанность с хорошими намерениями ... Теперь очередь международного сообщества противодействовать незаконному давлению Соединенных Штатов”, — пишет Зариф.

По сообщению иранского государственного телевидения, письмо прислал Совете безопасности ООН посол Ирана в Организации Маджид Тахтераванчи.

О намерении добиваться восстановления санкций против Ирана накануне заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году тогдашним американским президентом Бараком Обамой совместно с “шестеркой” переговорщиков — представителями государств постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии. Согласно договору, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и свернуть ядерную программу в обмен на поэтапную отмену санкций Запада и завершения действия эмбарго.

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Во время избирательной кампании Дональд Трамп называл это соглашение ошибочным и “самым плохим” в истории США. Он обещал выйти из договора после избрания его президентом и сделал это в 2018 году, а также вернул суровые американские санкции против Ирана.

Иран обвиняет в нарушении ядерной сделки США, а также других участников сделки, в первую очередь из Европейского союза, которые, по словам Тегерана, не сумели смягчить последствия этих санкций.

Франция, Германия и Великобритания, которые в соглашении представляют Евросоюз, пытались спасти соглашение и разработали сложную систему финансово-бартерных операций, чтобы обойти санкции США и предоставить Ирану некоторое облегчение, но в Тегеране говорят, что этого недостаточно.

Иран постепенно отошел от своих обязательств по соглашению после выхода из нее США. Вашингтон считает, что ядерная программа Ирана секретно работает над созданием оружия, зато Тегеран заявляет о ее мирный характер.

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