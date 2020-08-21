Росія скликає Радбез ООН через звернення США по санкціям щодо Ірану

“У зв’язку з останніми подіями навколо виконання резолюції 2231 Росія запросила проведення відкритого засідання вранці 21 серпня”, — заявив Полянський.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН 14 серпня не підтримала запропонований США проєкт резолюції про продовження ембарго на постачання зброї Ірану. США 20 серпня формально запустили процес відновлення санкцій проти Ірану, передбачених ядерною угодою 2015 року.

Як повідомляв УНН, державний секретар США Майк Помпео передав листа президенту Ради безпеки ООН, яким повідомив його про “значні” порушення Іраном обмежень, передбачених угодою. Помпео також пообіцяв притягнути до відповідальності Китай та Росію, якщо вони намагатимуться блокувати повторне запровадження санкцій.