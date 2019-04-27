Россия хочет дальнейшей ескалации и поэтому ужесточает правила игры - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Решение РФ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и вообще в Украине свидетельствует о намерении России продолжить эскалацию. Об этом в Twitter отметил посол, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломат. маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры", - написал он.
Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, а гражданам всей Украины.
Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России .
Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине .
Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.