Россия хочет дальнейшей ескалации и поэтому ужесточает правила игры - Кулеба

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломат. маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры", - написал он.



Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, а гражданам всей Украины.

Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России .



Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине .



Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.