Россия хочет дальнейшей ескалации и поэтому ужесточает правила игры - Кулеба

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106833 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110860 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113562 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114459 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142845 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115214 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140132 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия хочет дальнейшей ескалации и поэтому ужесточает правила игры - Кулеба

Россия хочет дальнейшей ескалации и поэтому ужесточает правила игры - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Решение РФ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и вообще в Украине свидетельствует о намерении России продолжить эскалацию. Об этом в Twitter отметил посол, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломат. маневра. Но РФ хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры", - написал он.

Как сообщал УНН, президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, а гражданам всей Украины.

Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России .

Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине .

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

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Украинские Национальные Новости

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