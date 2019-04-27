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Росія хоче подальшої ескалації і тому ускладнює правила гри - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рішення РФ про спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам України на Донбасі та взагалі в Україні свідчить про намір Росії продовжити ескалацію. Про це в Twitter зазначив посол, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН. 

"Якби РФ хотіла компромісу і врегулювати конфлікт, вона б зараз утримувалася від ескалації і залишала новому президенту України простір для дипломат. маневру. Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України і тому продовжує ускладнювати правила гри", - написав він. 

Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО а громадянам всієї України.

Як повідомляв УНН, Конгрес США засудив паспортний указ Росії.

Нагадаємо, в Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

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