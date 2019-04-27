Росія хоче подальшої ескалації і тому ускладнює правила гри - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рішення РФ про спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам України на Донбасі та взагалі в Україні свідчить про намір Росії продовжити ескалацію. Про це в Twitter зазначив посол, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Якби РФ хотіла компромісу і врегулювати конфлікт, вона б зараз утримувалася від ескалації і залишала новому президенту України простір для дипломат. маневру. Але РФ хоче подальшої ескалації та хаотизації України і тому продовжує ускладнювати правила гри", - написав він.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО а громадянам всієї України.
Як повідомляв УНН, Конгрес США засудив паспортний указ Росії.
Нагадаємо, в Європарламенті вважають паспортний указ Росії спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.