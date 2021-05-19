Россия хочет быть посредником в "демаркации границы" Армении и Азербайджана

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"По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие в проведении делимитации и демаркации границы, выступила с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы участвовать в качестве консультанта или посредника", - сказал Лавров.

По его словам, неформальная работа министров иностранных дел ОДКБ началась накануне вечером. Они рассмотрели просьбу Армении и обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку.

Что было ранее

Армения раньше разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе, ведет переговоры с Арменией по ситуации на границе.

Президент РФ Владимир Путин и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Кремль заявил о том, что и.о. премьер-министра Армении во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Контекст

Армения 12-13 мая заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении - назвав это спланированной провокацией.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.