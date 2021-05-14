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Азербайджан прокомментировал события на границе Армении с участием его армии

Киев • УНН

 • 22348 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе, ведет переговоры с Арменией по ситуации на границе. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филипом Рикером, пишет УНН.

Азербайджан прокомментировал события на границе Армении с участием его армии

Детали

“Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, провели обмен мнениями о напряженности на границе Азербайджана и Армении... Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе. Он довел до внимания собеседника, что для скорейшего разрешения напряженной ситуации на границе в течение нескольких часов в регион было командировано руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики и с противоположной стороной ведутся переговоры”, — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Собеседники также подчеркнули важность разрешения напряженности посредством переговоров.

События ранее

Сегодня Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Кремль заявил о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не просил о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном выступил за немедленный вывод азербайджанских военных с армянской территории.

Контекст

Накануне Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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